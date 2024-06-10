Giresun Belediyesi Kurbanlık Hayvan Satış Alanını Hazır Hale Getirdi - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Kurbanlık Hayvan Satış Alanını Hazır Hale Getirdi

Giresun Belediyesi, yaklaşan bayram öncesi kurbanlık hayvan satış alanını hazır hale getirdi. Belediye ekipleri, Aksu'daki hayvan satış alanında kurulum, temizlik ve düzenleme çalışmalarını tamamlayarak alıcı ve satıcıların hizmetine sundu. Kurban alımının ve satımının yoğun olarak gerçekleştiği alanda yapılan düzenlemeler, bayram öncesi ve bayram süresince vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlayacak.

10.06.2024 13:55  Güncelleme: 15:55
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, yaklaşan bayram öncesi kurbanlık hayvan satış alanını hazır hale getirdi. Belediye ekipleri, Aksu'daki hayvan satış alanında kurulum, temizlik ve düzenleme çalışmalarını tamamlayarak alıcı ve satıcıların hizmetine sundu.

Kurban alımının ve satımının yoğun olarak gerçekleştiği alanda yapılan düzenlemeler, bayram öncesi ve bayram süresince vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlayacak.

Belediyenin yaptığı çalışmayla kurbanlık hayvan satış alanında, su, elektrik, tuvalet, zabıta noktası, veteriner hekim ve tartı yeri hizmetleri veriliyor. Diğer yandan Batlama'da da kurbanlık hayvan satış alanı hizmete açıldı. Belediye tarafından Batlama yolu girişinde kurulan ve eksiklikleri tamamlanan pazarda da kurbanlık hayvan alım satımı yapılıyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse yaptığı açıklamada, "Kurbanlık hayvan satış alanı vatandaşlarımızın rahatlıkla kurbanlarını alıp satabilecekleri önemli bir nokta. Bu nedenle satış alanının temiz ve düzenli olması, bizim için büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz, titizlikle çalışarak hemşehrilerimizin bayram alışverişlerini sorunsuz bir şekilde yapmasını sağlayacak. Kurban satış yerinde gerçekleştirdiğimiz düzenleme ve temizlik çalışmalarıyla vatandaşlarımızın sağlığını da ön planda tutuyoruz. Temiz ve hijyenik bir ortamda kurban alımı ve satımı yapılması için çalışıyoruz. Tüm hayvan sahiplerine de bol kazançlar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Kurbanlık Hayvan Satış Alanını Hazır Hale Getirdi - Son Dakika

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