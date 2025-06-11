Giresun Belediyesi Metruk Binaların Yıkımına Devam Ediyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, şehir genelinde kullanılmayan ve tehlike arz eden metruk binaların yıkımını sürdürüyor.

Giresun Belediyesi, kent genelinde atıl durumda olan ve güvenlik riski taşıyan metruk binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor. Son olarak, Gemilerçekeği Mahallesi Funda Sokak No: 7 adresinde bulunan metruk bina, gerekli tüm önlemlerin alınmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Belediye yetkilileri, şehir genelinde tehlike arz eden metruk binaların yıkımının devam edeceğini belirterek, bu tip binaları gözlemleyen vatandaşların kendilerine ihbarda bulunmalarını istedi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizin güvenliği ve estetiği için metruk binaların yıkımına devam ediyoruz. Bu binalar çökme tehlikesi olasılığı ve güvenlik açısından tehdit oluşturuyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın güven ve huzurunu koruyarak mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.