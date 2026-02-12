Giresun Belediyesi'nin Mobil Uygulaması Hizmete Sunuldu

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, dijital belediyecilik çalışmaları kapsamında Android ve iOS platformlarında kullanılabilen mobil uygulamayı vatandaşların hizmetine sundu. Uygulama ile belediyeye ait haberler, duyurular ve hizmetler tek bir çatı altında toplandı.

Giresun Belediyesi mobil uygulamasıyla vatandaşlar, şehirle ilgili güncel gelişmelere anında ulaşabilecek. Uygulama üzerinden belediyenin sunduğu hizmetler kolayca takip edilirken, etkinlikler ve duyurular da anlık bildirimlerle kullanıcılara iletilecek.

Mobil uygulama içerisinde güncel haberler, anlık duyurular, belediye hizmetleri ve etkinlikler gibi birçok başlık yer alıyor. Giresunlular, şehirleriyle ilgili tüm bilgilere tek uygulama üzerinden hızlı ve pratik şekilde erişebilecek.

Belediye yetkilileri, mobil uygulamanın vatandaşlarla belediye arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve hizmetlere erişimi kolaylaştırmayı amaçladığını dile getirdi.