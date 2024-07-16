Giresun Belediyesi Muharrem Ayında Vatandaşlara Aşure İkram Etti

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, Muharrem ayının başlaması dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Giresun Belediyesi, "Aşure Günü" dolayısıyla Atatürk Meydanı'ndaki belediye binası önünde kendi aşevinde hazırlığı aşureleri vatandaşlara dağıttı.

Başkan Fuat Köse de vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Aşure geleneğinin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Başkan Köse, "Bu mübarek ayda hem inançlarımızın gereğini yerine getirmenin hem de birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.