Giresun Belediyesi'nden Gedikkaya Mahallesi'nde Yaya Güvenliğini Artıracak Çalışma

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, Gedikkaya Mahallesi'nde yeni kaldırım yapım çalışmalarına başladı. Mevcut yol güzergahında yayaların güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan çalışmalarla sokakta daha düzenli ve konforlu bir ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Giresun Belediyesi, yaya güvenliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen altyapı ve üstyapı projeleriyle mahallelerin yaşam standartları yükseltiliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gedikkaya Mahallesi 102 Nolu Sokak'ta yeni kaldırım yapım çalışmalarına başlandı.

Mevcut güzergahta yayaların güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan çalışmalarla sokakta daha düzenli ve konforlu bir yaya ulaşımı sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, kaldırım imalatının hem yaya güvenliğini artıracağını hem de sokak estetiğine katkı sunacağını bildirdi. Çalışmaların planlanan program dahilinde kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ayrıca, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehir genelinde modern bir görünüm oluşturmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu sokakta asfaltlama çalışmasının da planlandığı bildirildi.