Giresun Belediyesi'nden Gedikkaya Mahallesi'nde Yaya Güvenliğini Artıracak Çalışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Belediyesi'nden Gedikkaya Mahallesi'nde Yaya Güvenliğini Artıracak Çalışma

18.02.2026 12:14  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi, Gedikkaya Mahallesi'nde yeni kaldırım yapım çalışmalarına başladı. Mevcut yol güzergahında yayaların güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan çalışmalarla sokakta daha düzenli ve konforlu bir ulaşım sağlanması hedefleniyor.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, Gedikkaya Mahallesi'nde yeni kaldırım yapım çalışmalarına başladı. Mevcut yol güzergahında yayaların güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan çalışmalarla sokakta daha düzenli ve konforlu bir ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Giresun Belediyesi, yaya güvenliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen altyapı ve üstyapı projeleriyle mahallelerin yaşam standartları yükseltiliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gedikkaya Mahallesi 102 Nolu Sokak'ta yeni kaldırım yapım çalışmalarına başlandı.

Mevcut güzergahta yayaların güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan çalışmalarla sokakta daha düzenli ve konforlu bir yaya ulaşımı sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, kaldırım imalatının hem yaya güvenliğini artıracağını hem de sokak estetiğine katkı sunacağını bildirdi. Çalışmaların planlanan program dahilinde kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ayrıca, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehir genelinde modern bir görünüm oluşturmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu sokakta asfaltlama çalışmasının da planlandığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi'nden Gedikkaya Mahallesi'nde Yaya Güvenliğini Artıracak Çalışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:23:57. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi'nden Gedikkaya Mahallesi'nde Yaya Güvenliğini Artıracak Çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.