Giresun Belediyesi'nden Gençlere "Dijital Okuryazarlık ve Programlama Temelleri" Eğitimi

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, gençlerin dijital dünyada daha donanımlı bireyler olarak yer almasını sağlamak amacıyla "Dijital Okuryazarlık ve Programlama Temelleri" eğitimini hayata geçiriyor. Giresun Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen eğitim, 16 Şubat 2026 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Giresun'da Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen program, 18–29 yaş arası gençlere yönelik olarak planlandı. Eğitim kapsamında katılımcılara; temel bilgisayar ve internet kullanımı, dijital okuryazarlık ve güvenli internet, Microsoft Office uygulamaları, temel algoritmik düşünme ve başlangıç seviyesinde programlama mantığı konularında kapsamlı bilgiler sunulacak.

Eğitim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" Projesi kapsamında uygulanıyor. Program, 'cevrimiciegitim.org' platformu üzerinden online ve ücretsiz olarak verilecek.

Belediye Başkanı Fuat Köse, eğitime ilişkin, "Gençlerimizin çağın gerektirdiği dijital becerilerle donanmasını çok önemsiyoruz. Dijital okuryazarlık ve programlama artık her alanda ihtiyaç haline gelmiştir. 16 Şubat'ta gerçekleşecek olan bu eğitimle gençlerimizin geleceğin mesleklerine daha güçlü adımlarla ilerlemesini hedefliyoruz. Giresun Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Diğer yandan, başvuruların QR kod ve 'cevrimiciegitim.org' adresi üzerinden alındığı eğitim programına gençlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, Giresun Belediyesi'nin dijital ve teknolojik alanlarda yeni eğitim çalışmalarını da sürdüreceği ifade edildi.