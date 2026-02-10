Giresun Belediyesi'nden Gençlere "Dijital Okuryazarlık ve Programlama Temelleri" Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun Belediyesi'nden Gençlere "Dijital Okuryazarlık ve Programlama Temelleri" Eğitimi

10.02.2026 16:15  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi, 16 Şubat 2026 tarihinde çevrimiçi olarak 'Dijital Okuryazarlık ve Programlama Temelleri' eğitimi düzenliyor. Eğitim, Avrupa Birliği finansmanıyla yapılacak ve 18-29 yaş arasındaki gençlere yönelik olacak.

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, gençlerin dijital dünyada daha donanımlı bireyler olarak yer almasını sağlamak amacıyla "Dijital Okuryazarlık ve Programlama Temelleri" eğitimini hayata geçiriyor. Giresun Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen eğitim, 16 Şubat 2026 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Giresun'da Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen program, 18–29 yaş arası gençlere yönelik olarak planlandı. Eğitim kapsamında katılımcılara; temel bilgisayar ve internet kullanımı, dijital okuryazarlık ve güvenli internet, Microsoft Office uygulamaları, temel algoritmik düşünme ve başlangıç seviyesinde programlama mantığı konularında kapsamlı bilgiler sunulacak.

Eğitim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" Projesi kapsamında uygulanıyor. Program, 'cevrimiciegitim.org' platformu üzerinden online ve ücretsiz olarak verilecek.

Belediye Başkanı Fuat Köse, eğitime ilişkin, "Gençlerimizin çağın gerektirdiği dijital becerilerle donanmasını çok önemsiyoruz. Dijital okuryazarlık ve programlama artık her alanda ihtiyaç haline gelmiştir. 16 Şubat'ta gerçekleşecek olan bu eğitimle gençlerimizin geleceğin mesleklerine daha güçlü adımlarla ilerlemesini hedefliyoruz. Giresun Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Diğer yandan, başvuruların QR kod ve 'cevrimiciegitim.org' adresi üzerinden alındığı eğitim programına gençlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, Giresun Belediyesi'nin dijital ve teknolojik alanlarda yeni eğitim çalışmalarını da sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Avrupa Birliği, Yerel Haberler, Teknoloji, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi'nden Gençlere 'Dijital Okuryazarlık ve Programlama Temelleri' Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
Galatasaray, Barcelona’dan istedi 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
İran, İstanbul’dan neden vazgeçti Bakan Fidan açıkladı İran, İstanbul'dan neden vazgeçti? Bakan Fidan açıkladı
Fenerbahçe’nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon
Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran’ın Türkiye’deki 6 aylık macerası Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran'ın Türkiye'deki 6 aylık macerası
Melis İşiten’den ağızları açık bırakan itiraf Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:43
Somali’de yolcu uçağı Hint Okyanusu’na acil iniş yaptı
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 18:41:29. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi'nden Gençlere "Dijital Okuryazarlık ve Programlama Temelleri" Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.