Giresun Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Mama Üretim Merkezine Yükseliş - Son Dakika
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Giresun Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Mama Üretim Merkezine Yükseliş

Giresun Belediyesi\'nden Sokak Hayvanları İçin Mama Üretim Merkezine Yükseliş

Giresun Belediyesi, sokak hayvanları için hayata geçirdiği mama üretim merkezinin günlük üretim kapasitesini 250 kilograma yükseltti. Belediye Başkanı Fuat Köse, bu sistemle kayıpları en aza indirdiklerini ve sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

17.01.2025 10:23  Güncelleme: 10:28
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi'nin sokak hayvanları için hayata geçirdiği mama üretim merkezi, büyümeye devam ediyor. Belediye Başkanı Fuat Köse, merkezde günlük üretim kapasitesinin 50 kilogramdan 250 kilograma çıkarıldığını belirterek, "Şehrimizde tüketilmeyen yemek atıklarını değerlendirerek bu sistemi kurduk ve sistemimiz başarıyla işliyor" dedi.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen mama üretim merkezi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda lokantalardan ve hastanelerden toplanan artmış yemekler, hayvan barınağında bulunan mama üretim merkezinde mamaya dönüştürülerek kedi ve köpeklere veriliyor.

"Sokak hayvanları mama üretim merkezimizde sokak canlarının gıda ihtiyacını karşılıyoruz"

Belediye Başkanı Fuat Köse, yaptığı açıklamada her zaman can dostların yanında olduklarını belirterek, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından 9 ay önce hayata geçirdiğimiz sokak hayvanları mama üretim merkezimizde sokak canlarının gıda ihtiyacını karşılıyoruz. Şehrimizde tüketilmeyen yemek atıklarını değerlendirerek bu sistemi kurduk ve sistemimiz başarıyla işliyor. İlk etapta günlük 50 kg mama üretimi ile işe başladık, şu an ise kapasiteyi 250 kilograma kadar yükselttik" dedi.

" Karadeniz'de bu sisteme geçen ilk belediyeyiz"

Mama üretim tesisi ile hem atıkları değerlendirdiklerini hem de belediye bünyesinde ciddi tasarruf sağladıklarını dile getiren Başkan Köse, "Bu sistemimizle birlikte doğru formülü yakaladık. Aynı zamanda Karadeniz'de bu sisteme geçen ilk belediyeyiz. Projemiz komşu illerde örnek teşkil etti ve onlarda bu sisteme geçtiler. Bu durum bizim şevkimizi daha da artırdı. Ayrıca, personellerimizin özverili çalışmalarıyla da mamalar elimizde kalmıyor ve can dostlarımız tarafından tüketiliyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Mama Üretim Merkezine Yükseliş - Son Dakika

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