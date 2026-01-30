Giresun Belediyesi Yeşil Çitli Konteyner Kafesi Yapımına Başladı

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, çevre temizliğini kalıcı hale getirmek ve şehir dokusunu korumak amacıyla kentin farklı bölgelerinde, yeşil çitli konteyner kafesi yapım çalışmalarına başladı. 60 adet konteyner kafesi, şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.

Yürütülen uygulama ile atık toplama alanlarının daha düzenli ve kontrollü bir yapıya kavuşturulması hedeflendi.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, çevreye yayılan olumsuz etkilerin azaltılması ve ortak yaşam alanlarında estetik bütünlüğün sağlanması amaçlandı.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla birlikte temizlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılacağını ve çevre bilincinin güçlendirilerek daha temiz bir kent yaşamının oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ise şehir genelinde düzen, temizlik ve estetik anlayışını esas alan çalışmalarına aralıksız devam edeceğini vurguladı.