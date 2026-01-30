Giresun Belediyesi Yeşil Çitli Konteyner Kafesi Yapımına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun Belediyesi Yeşil Çitli Konteyner Kafesi Yapımına Başladı

30.01.2026 14:01  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi, çevre temizliğini kalıcı hale getirmek ve şehir dokusunu korumak amacıyla 60 adet yeşil çitli konteyner kafesi yapımına başladı. Bu uygulama ile atık toplama alanlarının düzeltilmesi ve çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, çevre temizliğini kalıcı hale getirmek ve şehir dokusunu korumak amacıyla kentin farklı bölgelerinde, yeşil çitli konteyner kafesi yapım çalışmalarına başladı. 60 adet konteyner kafesi, şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.

Yürütülen uygulama ile atık toplama alanlarının daha düzenli ve kontrollü bir yapıya kavuşturulması hedeflendi.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, çevreye yayılan olumsuz etkilerin azaltılması ve ortak yaşam alanlarında estetik bütünlüğün sağlanması amaçlandı.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla birlikte temizlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılacağını ve çevre bilincinin güçlendirilerek daha temiz bir kent yaşamının oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ise şehir genelinde düzen, temizlik ve estetik anlayışını esas alan çalışmalarına aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Yeşil Çitli Konteyner Kafesi Yapımına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

17:05
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:16:26. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi Yeşil Çitli Konteyner Kafesi Yapımına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.