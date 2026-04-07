Giresun Belediyesi'nin Ortağı Olduğu "Gosisam" Projesi, Birleşmiş Milletler ve TBB Tarafından Örnek Gösterildi

(GİRESUN) - Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) "Sivil Katılım" hibe programı kapsamında Giresun Belediyesi ortaklığında Kuzey Yıldızı Derneği tarafından yürütülen "Giresun Ordu Sivil İnisiyatif Stratejik Araştırma Merkezi" (GOSİSAM) projesi, ulusal ve uluslararası ölçekte örnek gösterilen çalışmalar arasında yer aldı. Proje kapsamında düzenlenen paylaşım toplantısı, hem Birleşmiş Milletler ekibinin gerçekleştirdiği çekimlerle hem de Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından örnek proje olarak seçilmesiyle dikkati çekti.

Giresun STK Yerleşkesi'nde dün gerçekleştirilen paylaşım toplantısında, GOSİSAM projesinin çıktıları, sonuçları ve iyi örnek uygulamaları kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya Giresun Belediye Başkan Vekili Erkan Hacak ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akten ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler çekim ekibinin gerçekleştirdiği röportaj ve görüntü kayıtlarının UNDP tarafından ulusal ve uluslararası platformlarda yayımlanmasının planlandığı belirtildi. Bu durum, projenin küresel ölçekte de görünürlük kazandığını ortaya koydu.

Öte yandan proje, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından örnek uygulama olarak seçildi. Projenin nisan ayı içerisinde Türkiye genelindeki belediyelere sunulması planlanıyor.

Toplantıda konuşan Belediye Başkan Vekili Erkan Hacak, Giresun Belediyesi'nin sivil toplumla iş birliğine büyük önem verdiğini belirterek, GOSİSAM projesinin elde ettiği başarının kent adına gurur verici olduğunu söyledi. Hacak, projenin hem Birleşmiş Milletler tarafından görünür kılınmasının hem de Türkiye Belediyeler Birliği tarafından örnek gösterilmesinin, Giresun'un katılımcı yerel yönetim anlayışı açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Programda ayrıca proje süresince yürütülen çalışmalar ve elde edilen çıktılar katılımcılarla paylaşıldı. Giresun Belediyesi'nin, Debboy mevkiinde bulunan Gençlik Açık Ofisi'ni GOSİSAM STK Yerleşkesi olarak tahsis etmesinin proje sürecine önemli katkı sağladığı belirtildi. Belediye ile Kuzey Yıldızı Derneği arasında kurulan iş birliğinin, projenin kurumsal altyapısını güçlendirdiği ifade edildi.

GOSİSAM projesinin, Giresun'un sivil toplum ve yerel yönetim iş birliğinde örnek gösterilen şehirlerden biri haline gelmesine önemli katkı sunması bekleniyor.