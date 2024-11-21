Giresun Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği\'ne Üye Oldu

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin Olağan Meclis Toplantısı'nda üyeliğe kabul edildi.

Giresun Belediyesi, ilerleyen süreçte sağlık alanındaki çalışmalarını Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında sürdürme imkanı elde etti. Üyelikle birlikte belediye çalışanlarına yönelik kent sağlığı eğitim faaliyeti ile kongre, konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirilirken; bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasının da yolu açılmış olacak.

Birlik çalışmaları kapsamında kent sağlığı ile ilgili yazılı ve görsel yayın yapılması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulması ve mahalli idareler alanında yapılan bilimsel çalışmalara danışmanlık yapılması gibi faaliyetler de yer alıyor.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nde Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse doğal üye olarak yer alırken, diğer üyeler ise Belediye Meclis üyesi ve Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı ile Belediye Meclis üyesi Evrim Özkan oldu. Belediye Sağlık İşleri Müdürü Gökhan Külekçi ise Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü olarak görev aldı.