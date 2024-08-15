Giresun Belediyesi Şehir Genelinde Üstyapı Çalışmalarına Hız Verdi

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmalarına hız kazandırdı.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında yürüttüğü çalışmalarla hem şehir estetiğini geliştiriyor hem de ulaşım güvenliğini artırıyor. Ekipler, özellikle eskiyen ve bozulan yolların onarımı ile trafik akışını daha güvenli hale getirmek için yoğun mesai harcıyor. Aynı zamanda, şehir merkezinin farklı noktalarında yeni parke taşı döşeme, beton yol ve kasis çalışmaları da büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Yaya yolları ve kaldırımlarda yapılan düzenlemelerle yayaların güvenliği ve rahatlığı ön planda tutuluyor.