Giresun Belediyesi Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri, hız kesmeden devam ediyor.

Giresun Belediyesi, kent halkını yaz etkinlikleri ile buluşturmayı sürdürüyor. Konserlerin, müzik ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı etkinliklerde vatandaşlar, keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Etkinlikler kapsamında şu ana kadar, Plajlar Bölgesi'nde Cihan Uzunahmetoğlu konseri ile Apollo, Sedat Akbulut, Hasan Can Özkan DJ performansı, Atatürk Meydanı'nda Yazlık Sinema, Botanik Park'ta yazlık sinema programları, Giresunlularla buluştu.

Belediye'nin yaz etkinlikleri programı, şöyle:

12 Temmuz Cuma 20.30 Plajlar Bölgesi EFOR Konseri

17 Temmuz Çarşamba 20.30 Plajlar Bölgesi (Güre Mevkii) Cihan Unat Konseri

18 Temmuz Perşembe 20.30 Botanik Park Yazlık Sinema

24 Temmuz Çarşamba 20.30 Plajlar Bölgesi (Güre Mevkii) Klasik Müzik Dinletisi

26 Temmuz Cuma 20.30 Botanik Park Cihan Uzunahmetoğlu Konseri

31 Temmuz Çarşamba 20.30 Plajlar Bölgesi (Güre Mevkii) Erkan Kara DJ Performansı