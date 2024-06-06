Giresun'da 250 Ton Kapasiteli Su Deposu İnşa Ediliyor

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Gaziler Mahallesi Gaztepesi mevkiine 250 ton kapasiteli su deposu inşa ediliyor.

Giresun Belediyesi, artan nüfus yoğunluğu nedeniyle Gaziler Mahallesi Gaztepesi mevkiinde yeni bir içme suyu deposunun inşasına başladı. 250 ton kapasiteli su deposu ve bağlantılarıyla su şebeke hattının güçlendirilerek bölgede yaşanması muhtemel olan su sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni içme suyu deposu, şehrin su ihtiyacını karşılamak ve daha güvenli bir içme suyu sağlamak amacıyla projelendirilirken, modern teknolojiyle donatılmış olup, suyun kalitesini ve miktarını sürekli kontrol edebilecek şekilde tasarlandı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehrin temel ihtiyaçlarından olan içme suyu teminini sağlıklı bir biçimde karşılamaya kararlı olduklarını belirterek, "Şehrimizin en temel önceliklerinden biri olan içme suyu temini konusunda kararlıyız. Halkımızın sağlığını ve refahını ön planda tutarak, suyun güvenli bir şekilde temin edilmesi ve dağıtılması için sürekli çalışıyoruz. İçme suyu temini konusundaki kararlılığımız halkımızın yaşam kalitesini artırma ve sağlıklı bir çevre oluşturma hedefine ulaşmada önemli bir rol oynamaktadır" dedi.