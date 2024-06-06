Giresun'da 250 Ton Kapasiteli Su Deposu İnşa Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da 250 Ton Kapasiteli Su Deposu İnşa Ediliyor

Giresun Belediyesi, Gaziler Mahallesi'nde yeni bir içme suyu deposu inşa ediyor. 250 ton kapasiteli su deposu ve bağlantılarıyla su şebeke hattının güçlendirilerek su sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

06.06.2024 13:28  Güncelleme: 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Gaziler Mahallesi Gaztepesi mevkiine 250 ton kapasiteli su deposu inşa ediliyor.

Giresun Belediyesi, artan nüfus yoğunluğu nedeniyle Gaziler Mahallesi Gaztepesi mevkiinde yeni bir içme suyu deposunun inşasına başladı. 250 ton kapasiteli su deposu ve bağlantılarıyla su şebeke hattının güçlendirilerek bölgede yaşanması muhtemel olan su sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni içme suyu deposu, şehrin su ihtiyacını karşılamak ve daha güvenli bir içme suyu sağlamak amacıyla projelendirilirken, modern teknolojiyle donatılmış olup, suyun kalitesini ve miktarını sürekli kontrol edebilecek şekilde tasarlandı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehrin temel ihtiyaçlarından olan içme suyu teminini sağlıklı bir biçimde karşılamaya kararlı olduklarını belirterek, "Şehrimizin en temel önceliklerinden biri olan içme suyu temini konusunda kararlıyız. Halkımızın sağlığını ve refahını ön planda tutarak, suyun güvenli bir şekilde temin edilmesi ve dağıtılması için sürekli çalışıyoruz. İçme suyu temini konusundaki kararlılığımız halkımızın yaşam kalitesini artırma ve sağlıklı bir çevre oluşturma hedefine ulaşmada önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Giresun, Şebeke, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da 250 Ton Kapasiteli Su Deposu İnşa Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
13:06 Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:19:39. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun'da 250 Ton Kapasiteli Su Deposu İnşa Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement