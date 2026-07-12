Giresun Belediyesi'nin Sünnet Şöleni, Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Giresun Belediyesi'nin Sünnet Şöleni, Renkli Görüntülere Sahne Oldu

12.07.2026 09:43  Güncelleme: 11:16
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Giresun Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 36 çocuk, şehir turu, bando gösterisi ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 36 çocuk, şehir turu, bando gösterisi ve çeşitli etkinliklerle özel bir gün yaşadı.

Giresun Belediyesi'nin Sünnet Şöleni kapsamında 36 çocuk, sünnet olmanın mutluluğunu yaşarken, aileleri de bu anlamlı günde çocuklarının sevincine ortak oldu.

Program, Atatürk Meydanı'nda çocuklar ve ailelerinin bir araya gelmesiyle başladı. Meydandaki buluşmanın ardından süslenen araçlarla şehir turu düzenlenirken, vatandaşlar da konvoya ilgi gösterdi. Şehir turunun ardından etkinlikler Kültür ve Fuar Merkezi'nde devam etti.

Çocuklar için hazırlanan eğlenceli gösteriler ve çeşitli etkinliklerle minikler doyasıya eğlenirken, Giresun Belediyesi Konservatuvarı Bando Takımı seslendirdiği marşlarla şölene ayrı bir renk kattı. Canlı müzik programıyla aileler de keyifli anlar yaşarken, davetlilere yemek ikramında bulunuldu, çocuklara ise çeşitli hediyeler takdim edildi.

Şölene katılan Belediye Başkanı Fuat Köse, çocukların ve ailelerin mutluluğunu paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Giresun Belediyemizin düzenlediği bu anlamlı Sünnet Şöleni'nde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün burada sadece bir organizasyonu gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın hayatlarındaki en özel günlerden birine ortak oluyor, ailelerimizin sevincini paylaşıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, bizim için en büyük kazançtır. 36 evladımızın bu özel gününde yanlarında olmak bizler için büyük bir mutluluk. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve güven içinde büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir toplumun temeli, mutlu çocuklar ve huzurlu ailelerdir. Bugün sünnet olan tüm evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum. Anne ve babalarını da bu anlamlı gün dolayısıyla gönülden kutluyor, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen tüm belediye personelimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi'nin Sünnet Şöleni, Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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