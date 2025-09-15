Giresun'da Atatürk'ün Gelişi İçin Özel Tiyatro Gösterimi

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 101'inci yılı dolayısıyla hazırlanan "Hoş Gelişler Ola" adlı oyunu 19 Eylül'de sahneleyecek.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Konservatuvarı'nın emeğiyle hazırlanan oyun, Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 101'inci yılı olan 19 Eylül Cuma günü Vahit Sütlaş Sahnesi'nde saat 20.00'da sahnelenecek. Erdal Yıldırım'ın oyunlaştırıp yönettiği oyun, Cumhuriyetin kuruluş dönemine ışık tutuyor.

Kültür İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Bu tür etkinlikler, kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına büyük bir fırsattır. Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, daha aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz" denildi.

Yetkililer, tüm vatandaşları oyunu izlemeye davet etti.