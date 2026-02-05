Giresun'da Türk Rock Müziğinin Efsaneleri Şarkılarıyla Anıldı

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen özel konserle, Anadolu rock müziğinin efsane isimleri Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca anıldı.

Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen anma gecesinde sanatçılar; Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca'nın sevilen şarkılarını yorumlayarak, izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı. Giresun Belediye Konservatuvarı öncülüğünde Giresunlu eski bir müzik grubunun hazırlayıp sunduğu gecede duygu yüklü anlar da yaşandı.

Anlamlı gece için bir araya gelen grupta Osman Duydukoğlu, Canan Duydukoğlu, Hayati Karaman, Deren Kırömeroğlu, Erkan Baykal, Uğur Akar, Engin Güzel, Özgür Erkuş, Ender Yılmaz, Mete Uğur Koçoğlu, Mehmet Can Kabacaoğılu ve Mehmet Öztürk yer aldı.

Konseri takip eden Belediye Başkanı Fuat Köse, "Türk müziğinin üç büyük ustası Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca'yı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Onlar sadece şarkı söyleyen sanatçılar değil, bir döneme yön veren, hafızamızda iz bırakan, etkileyen güçlü seslerdi. Belediye olarak kültürel mirasa sahip çıkan organizasyonları sürdürmeye devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.