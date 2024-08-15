Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Nakledilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Nakledilecek

Giresun\'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Nakledilecek

Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, uygun hastalara nakledilmek üzere Erzurum'a götürüldü. Karaciğer ve iki böbrek, Erzurum'daki 3 hastaya şifa olacak.

15.08.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.

Bulancak ilçesinde 11 Ağustos Pazar günü evindeyken düşen 66 yaşındaki İbrahim Başoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Doktorların önceki gün yaptığı kontrollerde Başoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Giresun Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü yetkililerinin organ bağışı konusunda aileyi ikna etmesiyle gerekli yerlere bilgi verilerek organların alınması için harekete geçildi.

Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinden gelen uzman ekip tarafından alınan organlar, uygun hastalara nakledilmek üzere Erzurum'a götürüldü.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fazıl Kulaklı, gazetecilere, karaciğer ve iki böbreğin Erzurum'daki 3 hastaya şifa olacağını söyledi.

Ailenin organ bağışı konusunda çok duyarlılık gösterdiğini belirten Kulaklı, "Sağ olsunlar, tabii organ bağışı sayıları ülkemizde biraz az ve bundan dolayı ikna süreçlerinde biraz sıkıntı çekiyoruz. Bu vakamızda büyük bir sıkıntı olmadı, organ bağışı konusunda duyarlı bir aileydi." dedi.

Kulaklı, Giresun'da son zamanlarda organ bağışının iyiye gittiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Giresun bu konuda çok kötü durumda olmamakla birlikte çok iyi durumda da değil. Standartların kısmen benzer seviyesinde, kısmen altında ama bu konuda ciddi bir çalışma, ciddi bir emek var. Zaten son zamanlarda da organ bağışı sayımız artıyor. Burada tabii beyin ölümü tanısını koymak da çok önemli."

Organları bağışlanan kişiye Allah'tan rahmet dileyen Kulaklı, yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, giresun, Erzurum, Böbrek, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Nakledilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 TBMM’de tarihi anlar Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul’a hitap ediyor TBMM'de tarihi anlar! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul'a hitap ediyor
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
14:03 Fenerbahçe teklife ’’Evet’’ dedi Ferdi Kadıoğlu, Brighton’a transfer oluyor Fenerbahçe teklife ''Evet'' dedi! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor
13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
23:07 Antalya’da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı Antalya'da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı
22:48 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar Astronotlar için korkutan tahmin 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar! Astronotlar için korkutan tahmin
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 15:50:37. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Nakledilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement