Giresun\'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

GİRESUN'da sokakta çıkan kavgada K.B. (56) tarafından bıçaklanan Zafer Aydın (33), hayatını kaybetti. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Çınarlar Mahallesi Ali Yazıcı Sokak'ta meydana geldi. Sabah namazını kıldığı camiden evine giden K.B. ile bina önünde, iddiaya göre alkol alan Zafer Aydın arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda K.B.'nin elindeki bıçağı savurması sonucu Zafer Aydın, ağır yaralandı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamadı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.