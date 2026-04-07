Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

07.04.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da çıkan kavgada K.B. tarafından bıçaklanan Zafer Aydın hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltında.

GİRESUN'da sokakta çıkan kavgada K.B. (56) tarafından bıçaklanan Zafer Aydın (33), hayatını kaybetti. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Çınarlar Mahallesi Ali Yazıcı Sokak'ta meydana geldi. Sabah namazını kıldığı camiden evine giden K.B. ile bina önünde, iddiaya göre alkol alan Zafer Aydın arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda K.B.'nin elindeki bıçağı savurması sonucu Zafer Aydın, ağır yaralandı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamadı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Zafer Aydın, Güvenlik, Giresun, Cinayet, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:17:24. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.