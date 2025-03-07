Giresun'da 'Bir Baba Hamlet' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bir Baba Hamlet" tiyatro oyunu için kente gelen usta oyuncular Şevket Çoruh ve İlker Ayrık ile oyun sonunda bir araya geldi.

Giresun Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde sergilenen ve usta oyuncu kadrosunun etkileyici performansıyla dikkati çeken "Bir Baba Hamlet" oyunu, Shakespeare'in ünlü eseri Hamlet'ten ilham alınarak yazıldı. Oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Tiyatro oyununu izleyen Köse, oyun sonunda kuliste usta oyuncularla buluştu. Köse, oyunculara teşekkür ederek şehrin kültürel hayatına katkıda bulunan etkinliklerin önemine değindi.

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık ise Giresun'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.