Giresun Belediyesi, Çıtlakkale'de Meydan Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından Çıtlakkale Mahallesi'nde hayata geçirilen meydan düzenleme projesinde çalışmalar devam ediyor. Şehrin en büyük mahallelerinden birinde yürütülen proje ile bölgeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor.

Toplam 606 metrekarelik alanda süren çalışmalar kapsamında mevcut altyapılarda iyileştirmeler gerçekleştirildi. Altyapı düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından ise üstyapı çalışmalarına geçildi. Bu kapsamda oturma alanları, peyzaj ve çevre düzenlemeleri ile kaldırım yenileme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Projenin tamamlanmasıyla mahallede modern oturma alanları, yenilenen aydınlatma sistemleri, düzenli peyzaj alanları ve estetik zemin uygulamalarının yer aldığı bir meydan vatandaşların kullanımına sunulacak.

"Yeni yaşam alanını halkımızın hizmetine sunacağız"

Belediye Başkanı Fuat Köse, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tüm mahallelerimizde hizmet üretmeye devam ediyoruz. Çıtlakkale Mahallemize yakışır, düzenli ve modern bir meydan kazandırıyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak yeni yaşam alanını halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan düzenlemenin Çıtlakkale'ye değer kattığını belirtti.