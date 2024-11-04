Giresun'da Dilencilerden 4 Bin Lira Çıktı

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Giresun'da zabıtanın yakaladığı üç dilencinin üzerinden 4 bin 200 lira çıktı.

Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Dilencilik yaptıkları belirlenen üç kişinin üzerinde 4 bin 200 lira bulundu. Bu kişilere, 977'şer lira ceza uygulandı.

Açıklamada, vatandaşların vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere karşı denetimlerin sıklaştırıldığı, ekiplerin şehrin çeşitli noktalarında devriye ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.