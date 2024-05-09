Giresun'da DOKAP Projeleri İçin İmza Töreni - Son Dakika
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Giresun'da DOKAP Projeleri İçin İmza Töreni

Giresun\'da DOKAP Projeleri İçin İmza Töreni

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle Giresun'da uygulanacak 2 projenin imza töreni yapıldı. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek olan 'Mikro Çoğaltımla Fındık Fidan Üretiminde İklimlendirme Serası Modernizasyonu Projesi' için protokol imzalandı. Ayrıca Yavuzkemal Belediye Başkanlığı iş birliğinde Kulakkaya Yaylası'nda uygulanacak olan 'DOKAP Yöresel Ürün Satış Yeri Projesi' için de protokol imzalandı. Proje kapsamında Kulakkaya Yaylası'nın giriş kısmında 20 yöresel ürün satış yeri yapılması planlanıyor.

09.05.2024 12:40
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Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle Giresun'da uygulanacak 2 projenin imza töreni yapıldı.

DOKAP'tan yapılan açıklamaya göre, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek "Mikro Çoğaltımla Fındık Fidan Üretiminde İklimlendirme Serası Modernizasyonu Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ve Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar'ın imzaladığı protokol kapsamında, sera ve doku kültürü laboratuvarı altyapısını desteklemek amacıyla makine ile ekipman alımı yapılması planlanıyor.

Öte yandan Yavuzkemal Belediye Başkanlığı iş birliğinde Kulakkaya Yaylası'nda uygulanacak "DOKAP Yöresel Ürün Satış Yeri Projesi"nin protokolleri Başkan Gültekin ve Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal tarafından imzalandı.

Proje ile turizm master planı kapsamında Kulakkaya Yaylası'nın giriş kısmında 20 yöresel ürün satış yeri yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Fındık Araştırma Enstitüsü, Doğu Karadeniz Projesi, Belediye Başkanlığı, Yavuzkemal, Giresun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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