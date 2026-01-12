Giresun Belediye Başkanı Köse, Kendisine Vekalet İçin Genç Meclis Üyesini Görevlendirdi

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, il dışında programa katılacak olması nedeniyle başkanlık görevini Belediye Meclis Üyesi Zehra Gülşah Bora Bozat'a vekaleten devretti. Bu görevlendirmeyle 30 yaşındaki Bozat, Giresun Belediyesi tarihinin en genç başkan vekili oldu.

Böylece Bozat, Giresun Belediyesi'nde bugüne kadarki en genç başkan vekili oldu.

Kısa süreliğine de olsa başkanlık koltuğuna Bozat'ın oturması, belediye çevrelerinde ilgi uyandırdı.

Başkan Köse, daha önce de Engelliler Günü dolayısıyla başkanlık koltuğunu engelli Belediye Meclis Üyesi Özcan Konal'a devrederek toplumsal farkındalık konusunda örnek davranış sergilemişti.