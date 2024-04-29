Giresun'da Seçimi Kazanan Burcu Emecan Espiye İlçesinin İlk Kadın Muhtarı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da Seçimi Kazanan Burcu Emecan Espiye İlçesinin İlk Kadın Muhtarı Oldu

Giresun\'da Seçimi Kazanan Burcu Emecan Espiye İlçesinin İlk Kadın Muhtarı Oldu

Giresun'un Espiye ilçesinde yapılan seçimlerde 6 erkek rakibini geride bırakan Burcu Emecan, ilçenin ilk kadın muhtarı seçildi. Emecan, seçim çalışmaları sırasında pozitif yaklaşımla motive oldu ve 1600 oy alarak en yakın rakibini 400 oy farkla geçti. Kadın muhtar seçilmemesinin kendisinde çekince yaratmadığını belirten Emecan, ilçede yöneticilik profilinin değişmesini istediğini söyledi.

29.04.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da 6 erkek rakibini geride bırakarak seçimi kazanan Burcu Emecan, Espiye ilçesinin ilk kadın muhtarı ünvanını aldı.

İlçe statüsünü 1957'de kazanan Espiye'de 67 yıldır yapılan seçimlerde kadın muhtar seçilemedi. Bu bilgiyi edinen 35 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Burcu Emecan, yaklaşık bir yıl önce Merkez Mahallesi için muhtar adayı olmaya karar verdi.

Emecan, seçim çalışmaları sırasında kendisine gösterilen pozitif yaklaşımla motive oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde mahallesinde kullanılan 3 bin 700 oyun 1600'ünü alarak en yakın rakibini 400 oy farkla geçen Emecan, ilçenin ilk kadın muhtarı oldu.

Muhtarlık yarışında 6 erkek rakibini geride bırakarak mührü alan Burcu Emecan, AA muhabirine, ilçede kadın olarak bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Arkadaşlarıyla sohbet esnasında şakayla karışık "Ben de muhtar olacağım" sözünü dile getirdiğini anlatan Emecan, "Sonra 'Neden olmasın ki?' diye düşündüm. Bu fikir aklıma yatmaya başladı." dedi.

Emecan, ilçede daha önce hiç kadın muhtar seçilmemesinin kendisinde bir çekince yaratmadığını ifade ederek, "Ben burada büyüdüm, çocukluğum bu sokaklarda geçti. Bu işe girişmekle ilgili hiç korkum olmadı, mahalledeki yöneticilik profilinin değişmesini istedim." diye konuştu.

"Kadın olmanın avantajını ev ziyaretlerinde çok yaşadım"

Seçim çalışmaları esnasında en kolay yaptığı işin ziyaretler olduğunu belirten Emecan, şöyle devam etti:

"Esnaf gezmek, ev ziyaretlerinde bulunmak benim en kolay yaptığım işti. Motivasyonumu düşürecek hiçbir şey yaşamadım. Herkes çok güzel karşıladı, bu da beni daha çok motive etti. Kendimi tanıtmak, sonra da seçmenlerimi tanımak için ziyaretlerde bulundum. Kadın olmanın avantajını ev ziyaretlerinde çok yaşadım. Ev hanımları tarafından güler yüzle karşılandım."

Direksiyon eğitmeni Emecan, geçen yıl ofisini yenilediği esnada "İnşallah burası benim muhtarlık ofisim de olur" diyerek işe başladığını anlatarak, "Bunu da Allah nasip etti, gerçekleşti. Ofisimi, muhtarlık ofisi yaptım. Burada vatandaşlara hizmetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Emecan, özellikle çocukların kendisine ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Okulda muhtarlık konusu açılmış, ilkokul öğrencileri muhtarlığı ziyaret edecekti ancak halkın değil, muhtarın halkın ayağına gitmesi gerektiğini onlara ilettim, gelecek haftalarda okul ziyareti gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Erdem Kara ise çevre il ve ilçelerde kadın muhtarlar gördüklerinde "Bizde neden yok?" sorusunun gündeme geldiğini belirtti.

Bu dönem bir ilki gerçekleştiren Burcu Emecan'a başarılar dileyen Kara, "İnşallah hayırlısı olur, muhtarlığı da en güzel şekilde yapacağından eminiz. Biz bu durumdan mutlu olduk, kadının her yerde var olması lazım." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Giresun, Espiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Seçimi Kazanan Burcu Emecan Espiye İlçesinin İlk Kadın Muhtarı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:50 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali Michael Jackson’a benzetildi 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali Michael Jackson'a benzetildi
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
11:06 Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı
10:52 İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti
10:45 Fuhuş çetesine operasyon Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar Fuhuş çetesine operasyon! Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 12:26:56. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Seçimi Kazanan Burcu Emecan Espiye İlçesinin İlk Kadın Muhtarı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement