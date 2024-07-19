Giresun'da Genç Boğuldu, Arkadaşı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Giresun'da Genç Boğuldu, Arkadaşı Hastaneye Kaldırıldı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Kayalık alanda denize giren Burak Yerlikaya (18) suda kayboldu. Arkadaşı Serkan Bayram (17) ise boğulma tehlikesi geçirdi ancak kıyıya çıkarıldı. Olay yerine sağlık, sahil güvenlik, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bayram hastaneye kaldırılırken, Yerlikaya'nın cesedi dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

19.07.2024 20:05
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Küçükçay mevkisindeki kayalık alanda Burak Yerlikaya (18) ve Serkan Bayram (17), arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra Yerlikaya suda kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren Bayram ise arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, jandarma ile Giresun Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bayram, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonucu, Yerlikaya'nın cesedi dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Ceset, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Genç Boğuldu, Arkadaşı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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