Giresun'da İl Toprak Koruma Kurulu, Vali Koç başkanlığında tarım arazilerini görüştü - Son Dakika
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Giresun'da İl Toprak Koruma Kurulu, Vali Koç başkanlığında tarım arazilerini görüştü

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Giresun'da İl Toprak Koruma Kurulu toplantısı Vali Mustafa Koç başkanlığında yapıldı. Toplantıda tarım arazilerinin korunması, verimli toprakların amacına uygun kullanımı ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği, kurum temsilcilerinin görüşleriyle ele alındı.

Giresun'da tarım arazilerinin korunması, verimli toprakların amacı doğrultusunda kullanılması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmaların ele alındığı İl Toprak Koruma Kurulu toplantısı yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

Verimli toprakların kullanım amacına uygun şekilde değerlendirilmesi ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin konuların da gündeme alındığı aktarılan paylaşımda, kurul gündemindeki başlıkların ilgili kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda ele alındığı kaydedildi.

Toplantıya, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
Mustafa KoçGiresunEkonomiGüncelTarımSon Dakika

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