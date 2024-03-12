Giresun\'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Programları Düzenlendi

Giresun'un Espiye ve Eynesil ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Espiye ilçesinde Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda organize edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video gösteriminin yapıldığı programda tiyatro oyunu da sahneledi.
Okullar arasında düzenlenen "İstiklal Marşı" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Yahya Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Öte yandan Espiye Müftülüğüne bağlı Mescidi Aksa 4-6 yaş grubu Kur'an kursundaki öğrenciler için İstiklal Marşı'nı ezbere okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Müftü Osman Gülbe'nin de izlediği yarışmaya katılan 30 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.
Eynesil ilçesindeki program ise Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı programda, öğrenciler İstiklal Marşı'nın yazılmasını konu alan tiyatro oyunu sahneledi.
İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında ilçe birincisi olan Bekir Ayaz Aracı, para ödülünü Gazze'deki çocuklar için bağışladı.
Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk ve Ören Belediye Başkanı Mustafa Eren, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.
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Samsun'da, silah imalat ve ticaretinin engellenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 2 el yapımı tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Zanlıların polisteki işlemleri devam ediyor.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı ve öğrenciler tarafından hazırlanan bir oratoryo sahnelendi. Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Törene Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da katıldı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Çocuk Oyun Odası'nda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan oyun odasında çocuklar, emniyet birimlerini tanıyarak eğlenceli vakit geçirdi. Oyun odası, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine destek olmayı hedefliyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünde çocuklar Mehmet Akif Ersoy'u andı.
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