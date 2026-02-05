Giresun Belediyesi Kadın Birlik Evi Açıldı

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından kadınlara yönelik atölye, üretim, sosyal, eğitimsel ve dayanışma odaklı hizmetlerin sunulacağı "Kadın Birlik Evi", törenle açıldı.

Kadınların sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması ve üretim yapabilmesi hedefiyle hayata geçirilen Kadın Birlik Evi, Çınarlar Mahallesi muhtarlık binası yanında hizmet verecek.

Vali Yardımcısı Alparslan Altınışık'ın da katıldığı açılış töreninde konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kadın Birlik Evi'nin kadınların bir araya gelerek güç birliği oluşturacağı önemli bir merkez olacağını vurguladı. Köse, projenin toplumsal dayanışmaya katkı sağlayacağını da belirterek, şöyle devam etti:

"Kadın Birlik Evi'ni planlarken temel hedefimiz; kadınlarımızın kendilerini güçlü ve değerli hissedecekleri bir buluşma ve üretim alanı oluşturmaktı. Burası sadece bir bina değil; dayanışmanın, paylaşmanın, öğrenmenin ve birlikte büyümenin adresi olacaktır. Kadınlarımız toplumun her alanında emek veren, üreten ve yön veren bir güçtür. Aileden ekonomiye, kültürden sosyal yaşama kadar hayatın merkezindedir. Biz de yerel yönetim olarak kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan daha aktif olması için projeler üretmeyi görev kabul ediyoruz."