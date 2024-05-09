Giresun\'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Töreni Düzenlendi

Güncel

Giresun'da, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'ndaki etkinlik, Vali Fatih Mehmet Serdengeçti'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, yılın başarılı emniyet, jandarma ve zabıta trafik görevlilerine ödülleri verildi.

Hafta nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödüllerinin verildiği tören, stantların gezilmesi ile sona erdi.