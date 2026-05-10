Giresun'da Kaya Parçası Eve Çarptı: 1 Yaralı

Giresun'da kaya parçasının eve çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Duroğlu Beldesinde yamaçtan koparak yuvarlanan kaya parçası bir eve çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Maddi hasarın meydana geldiği olay sırasında evde bulunan H.Ç. (52) yaralandı.
Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
