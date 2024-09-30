Giresun'da Kayıp Adamın Cesedi Bulundu

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Giresun'un Alucra ilçesinde kayıp adam dere yatağında ölü bulundu.

İlçenin Suyurdu köyünde dün öğle saatlerinde kaybolan 70 yaşında Ali Keskin'in yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Sabah saatlerinde Keskin'e ulaşmak için AFAD, AKUT, İHH, jandarma ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu Keskin'in cesedi bölgedeki dere yatağında bulundu.

Keskin'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.