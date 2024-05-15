Giresun'da KKKA hastalığına karşı mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Giresun'da KKKA hastalığına karşı mücadele devam ediyor

Giresun\'da KKKA hastalığına karşı mücadele devam ediyor

Giresun'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelere karşı zirai mücadele ve eğitim çalışmaları devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ünal Özek, geçen ay Giresun'da 3 KKKA vakası görüldüğünü ve hastalığın Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde görüldüğünü belirtti. Özek, hastalığın belirtilerini gösteren hastaların kene açısından sorgulanması gerektiğini söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise büyükbaş hayvanlara yönelik ilaçlı mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Kenelere karşı kişisel korunma tedbirlerine riayet edilmesi tavsiye edildi.

15.05.2024 12:53
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Giresun'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelere karşı zirai mücadele ile eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ünal Özek, AA muhabirine, Giresun'da geçen ay 3 KKKA vakası görüldüğünü, bunlardan birinin tedavi altına alındığı Erzincan'daki hastanede hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de tedavi altına alındığını söyledi.

Özek, 1 ila 14 gün kuluçka süresi bulunan hastalığa yol açan kenelerin Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde görüldüğünü belirterek, "Özellikle 'hyalomma marginatum' dediğimiz kene türü virüsü taşımaktadır. Yüzde 3 ila 30 arasında öldürücü olduğu bilimsel olarak ispat edilmiştir. Özellikle bulaştan sonra grip gibi semptomlar dikkati çekmektedir. Kırgınlık, özellikle bel ağrıları, ateş, halsizlik gibi semptomlar da gösterebiliyor. Bu belirtileri gösteren hastaların mutlaka kene açısından sorgulamaları yapılmalıdır." dedi.

Müdürlük olarak söz konusu ilçelerde bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yürüttüklerini aktaran Özek, "Başta okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimize, kent ve köylerde vatandaşlara eğitimler veriyoruz. Halka açık alanlara kenelere karşı korunma yöntemlerini içeren afişler asıyor, broşürler dağıtıyoruz. Sağlık personelimizin bilgilerini eğitimlerle yeniliyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Yunus Emre Aydoğdu ise kurum olarak Giresun'da 33 bini aşkın büyükbaş hayvana yönelik ilaçlı mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kenelere karşı kişisel korunma tedbirlerine riayet edilmesi tavsiyesinde bulunan Aydoğdu, "Bunun için özellikle mesire alanlarına, çayırlara, meralara, tarlalar ve ormanlık alanlara gidildiğinde insanlar dönüşte vücutta kene kontrolü yapmalı." dedi.

Aydoğdu, arazilere çıkarken lastik çizme giyilmesi, pantolon paçalarının çorapların içerisine konulmasının büyük önem arzettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Açık renkli kıyafetler giyilmesi koruyucu tedbirlerde önemlidir. Bir diğer husus da böcek kovucu ilaçlar vücuda sürülmeli. Özellikle bu ilaçlar kenenin vücuda yapışmasını engelliyor. Keneler özellikle saat 10.00 ila 15.00 arasında sıcaklıkların yüksek olduğu anlarda daha fazla aktiftir. Bu zaman dilimlerinden ziyade tarla, bağ ve bahçe işlerinde sabah erken ve saat 15.00'den sonra çiftçilik faaliyetlerinin sürdürülmesini öneriyoruz."

Kaynak: AA

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