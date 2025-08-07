Giresun'da Kuzenini Vuran Şahıs Gözaltına Alındı

Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi tartıştığı kuzenini silahla vurarak yaraladı.

Hacıköy köyünde H.Y. ile kuzeni A.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y. tabanca ile A.Y.'ye ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.Y. ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekipler, şüpheli H.Y'yi gözaltına aldı.