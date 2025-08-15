Giresun'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının yüzü, eğitici ve eğlendirici etkinliklerle gülüyor

Giresun'a, Doğu ve Güneydoğu'dan fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 100 çocuk, her gün Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde misafir ediliyor.

Aileleri fındık hasadında??????? çalışırken merkezde düzenlenen kurslarda eğitimlerine devam eden çocuklar, sportif ve kültürel etkinliklere katılıyor.

Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Salih Uzun, AA muhabirine, merkezde çocukları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de çocuklar için eğitim programlarının yanı sıra çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirten Uzun, "Ağustos ayı Giresun'da fındık hasat dönemi. Fındık toplamaya gelen tarım işçilerimizin çocuklarımıza yönelik zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri adına kurslar düzenliyoruz." dedi.

Uzun, Aksu mevkisindeki toplanma alanından her gün çocukların servislerle alınarak merkeze getirildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Merkezde sivil toplum örgütlerinin de destekleriyle çocuklarımıza sabah kahvaltısı ve öğle yemeği veriliyor. Çocuklarımız zamanlarını aktivitelerle dolu dolu geçiriyor. Yine ilimizin kültürel ve tarihi mekanlarına yönelik de gezilerimiz oluyor. Her gün bu etkinliklerimiz planlı ve programlı devam etmektedir. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını güvenle emanet edecekleri bir ortam oluşturuyoruz."

Yaklaşık 100 çocuğu misafir ettiklerini belirten Uzun, "Bu sene talep çok fazla. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu yıl etkinliklerimizin ve kurslarımızın sayısını da geçtiğimiz yıllara oranla artırdık." diye konuştu.

Uzun, çalışmalara destek veren Pikolo Derneği yöneticilerine de teşekkür etti.