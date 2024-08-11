Giresun'da Otizmli Çocuk Derede Ölü Bulundu

Giresun'un Keşap ilçesinde 14 yaşındaki kayıp otizmli çocuk derede ölü bulundu.
İlçeye bağlı Çakırlı köyü Yoliçi mevkiinde yaşayan otizmli Hüseyin Aydın'ın kaybolması üzerine yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Bölgeye gelen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri ve vatandaşlar arama çalışması başlattı.
Hüseyin Aydın, bir süre sonra Töngel deresinde hareketsiz halde bulundu.
112 Acil Servis ekibinin yaptığı incelemede Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Aydın'ın cenazesi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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