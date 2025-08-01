Giresun\'da Otomobil Yamaçtan Yuvarlandı: 6 Yaralı

GİRESUN'un Dereli ilçesinde sürücüsünün park etmek için manevra yaptığı otomobil, yamaçtan yuvarlandı. Kazada 1 ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Pınarlar köyündeki Göksu travertenlerinde meydana geldi. Volkan K.'nin (35) park etmek için manevra yaparken kontrolünü kaybettiği otomobil, yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre aşağıdaki yürüyüş yoluna düşen otomobilin sürücüsü Volkan K. ile yanındaki Poyraz Efe K. (6), Emre F. (25), Tuğba F. (26) ve İrem K. (30) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İrem K.'nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza anında yürüyüş yolunun kullanıma kapalı olduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başladı.