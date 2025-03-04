Giresun'da Pide Fiyatları Sabitlendi, Denetimler Başladı - Son Dakika
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Giresun'da Pide Fiyatları Sabitlendi, Denetimler Başladı

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası, pide fiyatlarını sabitlemesinin ardından, Zabıtalar fırınlarda gramaj denetimi yaptı. Standartlara uymayan fırınlara cezai işlem uygulandı.

04.03.2025 15:53  Güncelleme: 18:32
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(GİRESUN) - Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin pide fiyat ve gramajını sabitlemesinin ardından Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki fırınlarda denetim yaptı.

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından alınan karar ile 260 gram pidenin 20 liradan, 520 gram pidenin 40 liradan, 1 kilogram pidenin ise 76,92 liradan satılmasının kararlaştırılması üzerine fiyat çizelgesi fırınlara dağıtıldı. Alınan bu kararın ardından Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki fırınlarda pide gramajı denetimi yaptı.

Pide gramajlarının standartlara uygun olup olmadığını kontrol eden ekipler, gramaj eksiklikleri ile karşılaştıkları fırınlara cezai işlem uygulandı.

Zabıta yetkilileri, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için denetimlerin sıklaştırılacağını ifade etti. Ayrıca, halkın hakkının korunması ve sağlıklı gıda tüketimi adına denetimlerin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Pide Fiyatları Sabitlendi, Denetimler Başladı - Son Dakika

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