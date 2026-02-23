Giresun Belediyesi'nin Ramazan Etkinliklerinde Çocuklar Doyasıya Eğleniyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinliklerine katılan çocuklar, hem geleneksel Türk kültürüyle tanışıyor hem de doğasıya eğleniyor.

Giresun Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği ramazan eğlencesinin son etkinliğinde, geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile başlayan program; jonglör gösterileri, sihirbazlık numaraları ve kukla sahnesiyle renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle Hacivat ile Karagöz'ün eğlenceli atışmaları çocukları kahkahaya boğarken, jonglörün hünerli gösterileri ve sihirbazın şaşırtıcı numaraları minik izleyicileri büyüledi.

Kukla gösterisinde sahnelenen eğitici ve eğlenceli hikayeler ise hem çocuklardan hem de ailelerinden büyük beğeni topladı.

Belediye yetkilileri, ramazan boyunca çocuklara yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklerin devam edeceğini belirtti.