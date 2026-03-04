Giresun Belediyesi'nin Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında Belediye Konservatuvarı sanatçısı Gizem Şahin sahne aldı.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun eserlerin seslendirildiği konserde Giresunlular duygu dolu anlar yaşadı. Konseri izleyen vatandaşlar, Şahin'in performansına alkışlarla eşlik ederken; konser sonunda izleyiciler sanatçıya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Belediye yetkilileri, ramazan ayının ilk gününden itibaren kültürel ve sanatsal etkinliklerin devam ettiğini belirterek, Kültür ve Fuar Merkezi'ndeki etkinliklere tüm kent halkını davet etti.