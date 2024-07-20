Giresun'da sağanak nedeniyle ev yan yattı, ev ve iş yerleri su altında kaldı - Son Dakika
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Giresun'da sağanak nedeniyle ev yan yattı, ev ve iş yerleri su altında kaldı

Giresun\'da sağanak nedeniyle ev yan yattı, ev ve iş yerleri su altında kaldı

Giresun'da etkili olan sağanak yağışlar sonucunda Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde bir ev yan yattı ve bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Sel sularından zarar gören köprünün onarım çalışmaları başlatıldı. Espiye ilçesinde ise ev ve iş yerlerini su bastı. Toprak kaymaları nedeniyle ulaşım kapanan kara yolunda trafik tek şeritten sağlanıyor. Karayolları ekipleri, rüzgar ve yağış nedeniyle devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çöken evde kimsenin olmaması can kaybını önledi.

20.07.2024 09:59
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Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. Evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Sel sularından zarar gören Köseler ve Halaçlı köyü arasında ulaşıma sağlayan Fatih Deresi üzerindeki köprünün her iki girişinde de çökme meydana geldi. Derede Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri köprüde güvenlik önlemi aldı.

Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu- Doğankent kara yolunda ise trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap ve Espiye ilçeleri arasındaki bazı bölgelerde rüzgar ve yağışın etkisiyle ağaçlar yola devrildi. Karayolları ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Çöken evdeki vatandaşlar yayladaydı"

Sağanak sonucu bazı ev ve caddelerinde zarar oluşan Köseler köyünün Muhtarı Fevzi Bayrak, dün saat 22.00 sularında şiddetli yağmur başladığını söyledi.

Yollarda toprak kaymaları meydana geldiğini aktaran Bayrak, "Bazı vatandaşlarımız evlerinden çıkamadı, ilerleyen saatlerde ekiplerle vatandaşları güvenli alanlara aldık." dedi.

Bayrak, yan yatan evin boş olduğunu belirterek, "Çöken evdeki vatandaşlar yayladaydı, o saatlerde ev boştu. Vatandaşların yaylada olması belki de canlarını kurtardı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da sağanak nedeniyle ev yan yattı, ev ve iş yerleri su altında kaldı - Son Dakika

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