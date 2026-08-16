Aracın hurdası bulundu, onlardan iz yok! Sele kapılan öğretmen ile yeğeni 3 gündür kayıp - Son Dakika
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Aracın hurdası bulundu, onlardan iz yok! Sele kapılan öğretmen ile yeğeni 3 gündür kayıp

Aracın hurdası bulundu, onlardan iz yok! Sele kapılan öğretmen ile yeğeni 3 gündür kayıp
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Giresun Keşap'ta meydana gelen sel felaketinde araçları sel sularına kapılan lise öğretmeni Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Aramalarda, suda kilometrelerce sürüklenen araç, Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta, dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı.

Giresun'un Keşap ilçesinde araçlarının sel sularına kapılması sonucu kaybolan lise öğretmeni Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu (16) arama çalışmaları, 3'üncü gününde sürüyor.

DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kentte 13 Ağustos'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 100 kilogram düşen yağış, Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı derelerin taşması sonucu birçok iş yerinde su baskınları yaşandı; ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü.

Aracın hurdası bulundu, onlardan iz yok! Sele kapılan öğretmen ile yeğeni 3 gündür kayıp

ARACIN HURDASI BULUNDU, DAYI-YEĞENDEN İZ YOK

Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı. Aramalarda, suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta, dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı.

Aracın hurdası bulundu, onlardan iz yok! Sele kapılan öğretmen ile yeğeni 3 gündür kayıp

5 FARKLI EKİP DAYI-YEĞENİ ARIYOR

Dayı- yeğeni arama çalışmaları, bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmalarına, AFAD ve AFAD gönüllüleri; Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İHH Arama Kurtarma, AKUT, ATAK, itfaiye, su altı arama kurtarma, İl Özel İdaresi ve belediye olmak üzere yaklaşık 200 ekip yer alıyor. Dere güzergahı boyunca 8 kilometrelik hatta şişlerle kontrollerini sürdüren ekipler, termal dron cihazı eşliğinde de arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 

Aracın hurdası bulundu, onlardan iz yok! Sele kapılan öğretmen ile yeğeni 3 gündür kayıp

ARAMA ÇALIİMALARI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Aile fertleri bekleyişini sürdürürken; 5 farklı gruplar halinde 3. gününde sürdürülen aramalara, hassas burunlu köpekler de eşlik ediyor. Öte yandan sel afetine yönelik başlatılan hasar tespit çalışmalarında; araç, iş yerleri ve konutlarda, 26 milyon lira zarar tespit edildiğini belirtildi.

Aracın hurdası bulundu, onlardan iz yok! Sele kapılan öğretmen ile yeğeni 3 gündür kayıp
Kaynak: DHA

Sağanak Yağmur, Mehmet Akkaya, Giresun, Güncel, Keşap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracın hurdası bulundu, onlardan iz yok! Sele kapılan öğretmen ile yeğeni 3 gündür kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aracın hurdası bulundu, onlardan iz yok! Sele kapılan öğretmen ile yeğeni 3 gündür kayıp - Son Dakika
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