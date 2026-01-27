Giresun Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Sağlık Yatırımı

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Barınağı ve Hayvanat Bahçesi, sokak hayvanlarının teşhis ve tedavi süreçlerini daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla envanterine endoskopi cihazı ekledi.

Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvanat Bahçesi envanterine eklenen endoskopi cihazı sayesinde mide ve bağırsak sistemi, solunum yolları ve iç organlara yönelik hastalıkların tanısı artık cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, ağrısız ve kısa sürede yapılabilecek. Bu sayede erken teşhis olanakları artarken, tedavi süreçleri kısalacak ve sahipsiz can dostların yaşam kalitesi önemli ölçüde yükselecek.

Endoskopi cihazı; yabancı cisim yutma vakaları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, solunum yolu problemleri ile tümör ve iç kanama şüphesi bulunan durumlarda etkin şekilde kullanılacak. Böylece gereksiz cerrahi işlemlerin önüne geçilerek hem hayvan sağlığı korunacak hem de operasyon riskleri en aza indirilecek.

Giresun Belediyesi yetkilileri, sokak hayvanlarının sağlığına yönelik yatırımların aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayarak, modern tıbbi cihazlarla rehabilitasyon merkezinin imkanlarını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini kaydetti.