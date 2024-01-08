Giresun\'da terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu

15:47 • •
GİRESUN'da jandarma ekiplerince terör örgütünün kullandığı sığınak bulunup, ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yağlıdere ilçesi kırsalında icra edilen 'Şehit Jandarma Er Mümin Gezer 2024/4 Operasyonu'nda, sözde Karadeniz Açılım Grubunca 2013-2018 yılları arasında kullanıldığı değerlendirilen sığınak bulunduğu belirtildi. Açıklamada, sığınakta ele geçirilen yaşam malzemelerinin imha edildiği de bildirildi.
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