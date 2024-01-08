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Giresun'da terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu

Giresun'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütünün kullandığı sığınak bulunup, ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi. Yağlıdere ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, sözde Karadeniz Açılım Grubu tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Sığınakta bulunan yaşam malzemeleri imha edildi.

Giresun\'da terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu
08.01.2024 - 16:56,
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GİRESUN'da jandarma ekiplerince terör örgütünün kullandığı sığınak bulunup, ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yağlıdere ilçesi kırsalında icra edilen 'Şehit Jandarma Er Mümin Gezer 2024/4 Operasyonu'nda, sözde Karadeniz Açılım Grubunca 2013-2018 yılları arasında kullanıldığı değerlendirilen sığınak bulunduğu belirtildi. Açıklamada, sığınakta ele geçirilen yaşam malzemelerinin imha edildiği de bildirildi.

Kaynak: DHA
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