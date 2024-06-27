Giresun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Giresun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Giresun\'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine ait kamera görüntüsünde, bir kamyonetin park halindeki otomobile çarpması görülüyor. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.

27.06.2024 13:35
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Giresun'un Espiye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bölgedeki bir iş yerine ait kamera görüntüsünde, İsmail B. yönetimindeki 28 TF 401 plakalı kamyonetin, Karadeniz Sahil Yolu'nun Adabük Mahallesi mevkisinde park halindeki 28 NE 528 plakalı otomobile çarpması yer aldı.

Dün meydana gelen kazada yaralanan Ayşe M. ile Ayşe Ö'nün tedavisi, Espiye Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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