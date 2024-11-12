Giresun\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Giresun'un Espiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Soğukpınar grup yolunun Direkbükü köyü mevkisinde Cabir Şen (22) yönetimindeki 28 AAB 048 plakalı otomobil ile Yılmaz Parlak'ın kullandığı 28 AE 274 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile her iki otomobilde bulunan Meylin Gül (18), Güzel Şahin (37), Gülüzar Firar (78) ve Altun Firar (56) yaralandı.

Ekiplerce Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.