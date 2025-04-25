Giresun\'da Turizm ve Ekonomi Projeleri

Giresun'un Dereli ilçesinde turizm ve yerel ekonomiye katkı vermesi hedeflenen iki proje hayata geçirilecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Emrah Azman öncülüğünde proje koordinasyon ekibince "Kümbet Yaylası'nda Eski Okul Sosyal Alana Dönüşüyor" ile "Aşlama Obası'nda Yünler Ekonomiye Kazandırılıyor" projeleri hazırlandı.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunulan proje kurumsal destek sürecine dahil edildi.

Bu kapsamda Kümbet Yaylası'nda atıl haldeki okul binası, özgün mimarisi korunarak restore edilecek. Yapı, ziyaretçilere dinlenme ve sosyalleşme imkanı sunan bir alan haline getirilecek.

Kızıltaş Köyü'ne bağlı Aşlama Obası'nda ise israf olan koyun yünleri yeniden değerlendirilecek. Projeyle yünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve yerel üretim zincirine entegre edilmesi hedefleniyor.