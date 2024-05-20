Giresun'da Uluslararası Aksu Festivali Başladı - Son Dakika
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Giresun'da Uluslararası Aksu Festivali Başladı

Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali, festival yürüyüşü ile başladı. Festival kapsamında sergilerin açılışı yapıldı.

20.05.2024 10:18
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(GİRESUN) - Giresun'da bu yıl 47'ncisi düzenlenen "Uluslararası Giresun Aksu Festivali" başladı.

Giresun Belediyesi tarafından 19-23 Mayıs günleri arasında düzenlenen 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali, festival yürüyüşü ile başladı. Belediye Başkanı Fuat Köse vatandaşlarla Yeniyol Çotanak İlkokulu önünden Gazi Caddesi'ni takiben Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde coşkuyla yürüyen Giresunlular, yürüyüş sonunda Atatürk Meydanı'nda toplandı. Başkan Köse burada yaptığı konuşmada, hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem de Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ni kutladı.

Köse, milli bayram kutlamalarına büyük değer verdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Sizlerde gördüğüm bu yüksek enerji beni çok mutlu ediyor. Giresun'umuzun özü festivalimizi kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 4 gün boyunca festivalimizde eğlence dolu etkinliklerimiz bulunuyor. Hepsi birbirinden coşkulu konserlerimiz programlarda yer alıyor. Festivalimize katılarak bizleri onurlandıran Gürcistan ve Slovakya ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, Polatlı Belediyesi ve Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerine hoş geldiniz diyor teşekkür ediyorum. Yine festivalimize renk katacak olan yerel halk oyunları ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı 20 Mayıs Pazartesi günü festival sahasına bekliyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum."

Konuşmanın ardından ise Atatürk Meydanı'nda festival ateşi yakıldı.

Festival etkinlikleri kapsamında ilk gün iki serginin açılışı yapıldı. Sanat Sokağı'nda Ressam ve Heykeltıraşlar Derneği ile Bağımsız Sanatçılar Resim Sergisi ve Atatürk Meydanı'nda ise GİFOD-Karma Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

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