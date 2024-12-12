Giresun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Giresun'da, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Şahıslarla birlikte 2 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, 138 gram esrar, 2 gram kokain ve 92 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.