Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen İ.M.Y'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 192 gram kokain ile 860 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?