Giresun'da 'Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali' Coşkuyla Gerçekleşti

(GİRESUN)- Giresun Atatürk Meydanı, Turizm Tanıtma Platformu tarafından organize edilen 'Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Fuat Köse, "Giresun'un sadece doğası değil, mutfağı da yeşildir. Bu toprakların sunduğu doğal ürünlerle hazırlanan yemeklerimiz hem sağlıklı hem de kültürel bir mirastır. Bu zenginliği tanıtmak bizim görevimizdir" dedi.

Giresun Turizm Tanıtma Platformu tarafından organize edilen "Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali", Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Üçüncüsü düzenlenen festivalde, şehrin mutfak kültürünü ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtmak amaçlandı. Etkinlikte, Giresun'un doğasından beslenen ve vejetaryen mutfağıyla ön plana çıkan yöresel lezzetler beğeniye sunuldu.

"Bu zenginliği tanıtmak bizim görevi"

Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Fuat Köse, şunları söyledi:

"Burada, Karadeniz'in incisi Giresun'umuzun yemyeşil doğasından yetişen benzersiz vejetaryen mutfağını tanıtmak için bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Üçüncü Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali sadece bir festival değil, aynı zamanda doğayla iç içe yaşayan bir şehrin, mutfak mirasını tanıtma fırsatıdır. Giresun'un sadece doğası değil, mutfağı da yeşildir. Bu toprakların sunduğu doğal ürünlerle hazırlanan yemeklerimiz hem sağlıklı hem de kültürel bir mirastır. Bu zenginliği tanıtmak bizim görevimizdir. Giresun'un dağlarından denizine, yaylalarından bahçelerine uzanan bereketli toprakları, bizlere eşsiz tatlar sunuyor. Isırgan otundan galdirik kavurmasına, fındıktan pancar çorbasına, mısır ekmeğinden pancar diblesine, mendek çorbasından taflan tuzlusu kavurmasına kadar bu toprakların sunduğu her lezzet çok farklıdır.

"Giresun'un yeşili sadece doğasında değil, sofrasında da saklıdır"

Bu lezzetler hiçbir Giresunlunun sofrasından eksik olmaz. Gurbetten gelen hemşehrilerimiz ilk öğünlerinde bu yeşil lezzetleri tüketmek isterler. Bu festival, sadece damak tadımıza değil, aynı zamanda üreticimize, çiftçimize, esnafımıza da değer katıyor. Giresun'un kadim mutfağını geleceğe taşıyan kadınlarımızı, genç girişimcilerimizi ve yöresel ürünlerimizi tanıtarak, yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Bizler Giresun Belediyesi olarak, şehrimizin kültürel ve gastronomik zenginliklerini her platformda tanıtmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Giresun'un yeşili sadece doğasında değil, sofrasında da saklıdır. ve bu yeşil mirası korumak, yaşatmak ve dünyaya tanıtmak hepimizin ortak görevidir. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese başta festival komitesine, katılımcı şeflerimize, üreticilerimize ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara yürekten teşekkür ediyorum."

"Çay Hasat Şenliği" ile sona erecek

Festivalde, Giresun'un şifalı otlarından ısırgan temalı yemekler ile ünlü şeflerin jüriliğinde yarışma düzenlendi. Ünlü şeflerin canlı yemek şovları ilgiyle izlenirken, konusunda uzman misafirlerle söyleşiler yapıldı. Festival, pazar günü, Eynesil Ören Beldesi'nde düzenlenecek "Çay Hasat Şenliği" ile sona erecek.